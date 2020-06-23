Kurultay tarihi için son viraj

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ana gündemini partininkoronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı’nın ne zaman ve hangi koşullarda yapılacağı konusu oluşturdu. Milliyet’in edindiği bilgilere göre Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı toplantıda; Ankara’daki iki futbol stadyumu, 75. Yıl Hipodromu ve Bilkent Odeon’da yapılan çalışmalarla ilgili detayları paylaştı.

‘En kısa sürede’

Kılıçdaroğlu’nun kurultayın mümkün olan en kısa sürede yapılması yönündeki görüşünü kurmaylarına ilettiği öğrenildi. Bu kapsamda daha önce incelenen, Bilkent Üniversitesi’ndeki kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Bilkent Odeon’un 25-25 Temmuz tarihlerinde uygun olduğu aktarıldı.

Kılıçdaroğlu’nun ve MYK üyelerinin büyük bölümünün hem mekân hem tarih konusunda olumlu görüş bildirdiği kaydedildi. Ancak bazı MYK üyelerinin, seyircisiz olsa dahi 2 bin-2 bin 500 kişinin katılması beklenen kurultayda sosyal mesafenin korunamayacağı yönündeki çekincelerini dile getirdiği belirtildi. Genel Başkan ve Parti Meclisi (PM) seçimlerinin yapılacağı, iki gün sürecek kurultayda özellikle PM adaylarının “kulis” faaliyetleri sırasında salgın tedbirlerinden taviz verileceği endişesi ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi, nihai kararını vermek için Bilim Kurulu’nun görüşünü bekleyecek. Parti kaynakları, bir süre önce değerlendirmesi sorulan Bilim Kurulu’nun, kurultayla ilgili görüşünü çarşamba günü ileteceğini belirtiyor.