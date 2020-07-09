'Kutuplaşmayla adalet sağlanmaz'

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini istedi. Barolarla ilgili kanun teklifine değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Çoklu baro, bu iktidarın gerçekleştirmeye çalıştığı en tehlikeli neticeleri doğuracak, kutuplaşmayı adalet mekanizmasına taşıyacak bir adımdır. Adalet kutuplaşmaya dayanamaz. Kutuplaşma ile adalet sağlanmaz. Kutuplaşma öç alma yeridir. Adalet böyle bir şeyi kaldıramaz. Çünkü bundan sonra iktidar yanlısı barolarla, iktidar karşıtı barolar varmış gibi bir hava doğacak. Çoklu baro demek adaletin içerisine tamamen partizanlığın sokulması demektir. Millet nereye gidecek, derdine nasıl çözüm arayacak? Artık iktidar yanlısı barolara gün doğacak. Temennimiz Sayın Cumhurbaşkanının bu kanunu imzalamaması ve kutuplaşmayı önleyecek bir yapıya kavuşturulmasıdır.”