‘KYK borçlarının silinmesi lazım’

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünde, gençlerle buluştu. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen

buluşmada, gençlerin KYK borçları nedeniyle yaşadıkları sorunları ve taleplerini dinleyerek notlar alan Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Öğrencilere çağrı “İktidar diyorsa ki ‘bizim mutlaka bir miktar paraya ihtiyacımız var’. O zaman faizi silersin, ana parayı da taksitlendirirsin ve insanlar belli bir

zaman dilimi içinde bu taksitlerini ödeyebilirler. Ama bunların içinden gerçekten iş bulamayanlar, herhangi bir şekliyle gelir elde edemeyenler için bu uygulamanın iş buluncaya kadar sürdürülmesi lazım.”

Gençlerin “umutsuz” olduklarına ilişkin görüşlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Niye umutsuzsunuz? Önümüzde seçimler gelecek mi

gelecek, niye örgütlenmiyorsunuz? ‘Beni işsiz bırakan siyasi iktidara oy vermem’ diye kampanya açın. Siz oy verirseniz yüzde 100 iktidara geliyoruz. Gençler, önümüzdeki seçimlerde kendilerine işsiz bırakan iktidara değil de kendilerine iş vadeden iktidara oy verirlerse o zaman bu sorun çözülüyor.”