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22.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Libya hükümeti istediği sürece orada olacağız’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya’da ateşkesin sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti.

‘Libya hükümeti istediği sürece orada olacağız’

Kalın, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra’yı boşaltması gerektiğini savunan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) bu duruşunu Türkiye’nin desteklediğini ifade etti. Libya’da herkesin 2015’teki pozisyonlarına geri dönmesi halinde bir ateşkes sağlanabileceğini belirten Kalın, Fransa’nın savaş baronu Hafter’i destekleyerek NATO’nun, Akdeniz’in ve Kuzey Afrika’nın güvenliğini ve Libya’nın siyasi istikrarını tehlikeye attığını kaydetti. Kalın, Türkiye’nin Libya’daki geleceğine ilişkin soruya, “Libya hükümeti orada olmamızı istediği sürece orada olacağız” yanıtını verdi.

Hastanede silahlı kavgaErzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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