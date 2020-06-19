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19.06.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL, SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Libya’da önce barış sonra inşa

Trablus’a sürpriz bir ziyarette bulunan Türk heyetinin muhataplarıyla görüşmelerde barışın önemine dikkat çekildi.

Libya’da önce barış sonra inşa
KIVANÇ EL, SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Libya’nın çatışmalar sonrası inşası, enerji tesisleri konuları ele alındı. Heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Enerji Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinin de olduğu öğrenildi.

Milliyet’e bilgiveren kaynaklar Türk heyetinin ana mesajının da, “Amacımız Libya’nın kalkınmasıdır. Burayı Suriye’ye çevirmek isteyenlere fırsat verilmeyecek” olduğunu vurguladı.

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