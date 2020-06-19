Libya’da önce barış sonra inşa

Libya’nın çatışmalar sonrası inşası, enerji tesisleri konuları ele alındı. Heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Enerji Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinin de olduğu öğrenildi.

Milliyet’e bilgiveren kaynaklar Türk heyetinin ana mesajının da, “Amacımız Libya’nın kalkınmasıdır. Burayı Suriye’ye çevirmek isteyenlere fırsat verilmeyecek” olduğunu vurguladı.