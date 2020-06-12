‘Libya’da zaman kaybına tahammülümüz yok’

Çavuşoğlu, “Libya konusuna ilişkin, öncelikle uzman düzeyindeki kişiler bir araya gelecek, daha sonra mesele bakanlar düzeyinde ele alınacak. Konuyu liderler seviyesine çıkardıktan sonra iki başkan bunu yine değerlendirecektir ama biraz hızlı adım atmamız lazım. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Bir an önce Libya’yı istikrara kavuşturmamız gerekiyor” dedi.



