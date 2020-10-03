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03.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Libya’ya her türlü desteğimiz sürecek’

Milli Savunma Bakanlığı, Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti’ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğinin devam edeceğini bildirdi.

‘Libya’ya her türlü desteğimiz sürecek’

MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın BM tarafından tescil edildiği hatırlatıldı. Paylaşımda, “Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti’ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek” denildi.

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