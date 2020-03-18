Liderler korona ve Suriye’yi konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telekonferans yoluyla görüştü. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen zirvede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da yer aldı.



İnsani yardım



1 saat 15 dakika süren zirvenin ardından yapılan açıklamada “Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket imkanları”, “Suriye krizinin çözüm yolları”, “İdlib’e yönelik insani yardım yöntemleri”, “Sığınmacı meselesi”, “Libya’daki son durum”, “Avrupa Birliği’nin durumu”, “Türkiye-AB ilişkileri” konularının ele alındığı kaydedildi.



Dünyayı sarsan koronavirüs salgını toplantıda ele alınırken bu virüs salgınına karşı alınabilecek ortak önlemler de liderler tarafından dile getirildi. Özellikle Almanya başta olmak üzere Fransa ve İngiltere’de bulunan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile de yapılan uyarılar ve alınması istenen önlemler olduğu Erdoğan tarafından liderlere ifade edildi. Koronavirüs salgının durdurulması ve yayılmasının önlenmesi için ihtiyaç duyulan malzeme ve diğer tüm ekipmanlara ilişkin ortak çalışmalar yapılabileceği de değerlendirildi.



Mültecileri ilgilendiren konuların görüşüldüğü zirvede Erdoğan, liderlere Rusya ile yapılan anlaşma hakkında bilgi verdi. Ateşkesin uygulanmasına ilişkin askeri yetkililerin çalışmaları ile anlaşma sonrasında durum da ele alındı. Suriye’nin tamamındaki durum ile Suriye’deki sorunun ana çözümü olan anayasa çalışmalarında kat edilen mesafenin de değerlendirildiği zirvede, Suriye-Türkiye sınırında, Suriye’nin kuzeyinde inşa edilmesi planlanan güvenlikli bölge için atılacak adımlar ve bu bölgeye yapılacak yatırımlar da görüşüldü. Bölgede ilk etapta 1 milyon toplamda 2 milyon insanın yaşaması için bir şehir kurulması planı daha önce Erdoğan tarafından liderlere sunulmuştu. Türkiye’nin İdlib’de 34 askerinin şehit olmasının ardından kapılarını açma kararı ve Avrupa’ya mülteci akını nedeniyle Avrupa’nın yaşadığı sorunlar da liderler tarafından değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenerek uygulanmasını da gündeme getirdi. Türkiye, özellikle külfet paylaşımı konularında verilen sözlerin tutulmasının önemine de dikkat çekti.



Libya’daki süreç de zirvede ele alındı. BM’nin de tanıdığı meşru Serrac hükümetine Türkiye’nin desteği devam ederken, gayrimeşru Hafter yönetiminin saldırılarının da sürdüğü ve ateşkese uymadığı Erdoğan tarafından liderlere aktarıldı. Zirvede Merkel ile Macron’un geçen hafta Hafter ile yaptıkları görüşmelere dair bilgi verdikleri de ifade ediliyor. Erdoğan’ın, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik olmadığı mesajını ilettiği belirtiliyor.



Conte’ye başsağlığı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İtalya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için Conte’ye başsağlığı dileklerini iletti. Görüşmede koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.



‘İş birliğini aktif şekilde işleteceğiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, “Zirvede koronavirüs ile mücadeleden İdlib’de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk. Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.