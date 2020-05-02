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02.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Liderler zirvesi talebimde ısrarlıyım’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “liderler zirvesi” yapması çağrısını yineledi.

‘Liderler zirvesi talebimde ısrarlıyım’

Siyasi parti genel başkanlarının önerilerini ve fikirlerinin dinlenmesini isteyen Akşener, katıldığı Karar TV yayınında özetle şunları söyledi:

BU TEDBİRLER YETMEZ: Salgın mümkün olduğunca az hasarla atlatılabilirse, ekonomi ile ilgili problemler ortaya çıkacak. Sayın Erdoğan’a, siyasi parti genel başkanları ile ister tek tek ister bir arada bir zirve, görüşme yapmasını önerdim. Bu talebimde ve önerimde ısrarlıyım. Önerilerimizi, fikirlerimizi kendisine iletme fırsatımız olabilirdi. İYİ Parti Genel Başkanı olarak diyorum ki “Sayın Erdoğan bizlerle konuş” Bütün siyasi partilerin önemli işler görmüş ekonomistleri var. Diyoruz ki “Heyet oluşturun. Kalkınma planı oluşturun.” Parça parça tedbirler alarak olmuyor. Bu alınan tedbirler yetmez. Akçeler gitti.

BU SİSTEM TÜRKİYE’Yİ YÖNETEMEZ: Fakirleştik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem gerekli, bunun dışında bir çıkış yolu yok. Pandemi yönetiliyor, gayret ediliyor ama eşgüdüm söz konusu değil. Bütün öneriler veriliyor, karar Erdoğan’dan bekleniyor.. Bir kişinin iki dudağı arasına verilmiş bir sistem. Meclis neredeyse lağvedildi. Neticede bir insan Sayın Erdoğan; her kararı almak zorunda. İmzalamak zorunda kaldığı dosyaları, kararları hayal bile edemiyorum. Böyle bir sistem Türkiye’yi yönetemez. Bizim tek talebimimiz var. Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönmek. Tayyip Bey’in siyasi algoritması, böl, parçala, yönet, kutuplaştır. Ancak bu artık karın doyurmuyor. Pandemi ile ilgili açıklama yapıyorsunuz, Kemal Bey’i yalancılıkla suçluyorsunuz... Bağırın çağırın harika bir şey ama ekonomi gidiyor. Cüzdansızlar ve vicdansızlar arasındaki kavgadan korkuyorum.

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