‘Liyakat, acil bir zorunluluk’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’ye gelen ilk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı olan Robert Spano ile birlikte Türkiye Adalet Akademisi’nde “24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi” açılış programına katıldı. AİHM’de Türkiye’yi temsil eden hakim Saadet Yüksel de programda bir konuşma yaptı.

Hazırlıkları süren yeni İnsan Hakları Eylem Planı’nın hak ve özgürlüklere ilişkin standartları yükseltmek için önemli bir yol haritası olacağını söyleyen Gül, “Bireylerin hak ve özgürlükleri üzerinde etki doğuran kararlar verme yetkisine sahip olanların liyakati, kanunların iyi olmasından daha acil bir zorunluluktur” diye konuştu. Gül, konuşmasında, hukukun üstünlüğünün kurumsal güvencesinin etkin işleyen yargı sistemi olduğuna işaret etti. Geçtiğimiz dönemde Meclis’te yasalaşan yargı paketlerini hatırlatan Gül, yeni yasama yılında da önemli düzenlemelerin kanunlaşacağını belirtti.

Gül, yeni İnsan Hakları Eylem Planı üzerinde de çalışmaların sürdüğünü , bunun hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli olduğuna değindi. Hukukçuların eğitiminin, sadece hukuk profesyonellerin yaptığı bir entelektüel çaba olmadığını, aynı zamanda adalet mücadelesinin önemli parçasını oluşturduğunun altını çizen Gül, insan hakları odaklı olmayan bir hukuk eğitiminin ise özünü kaybedeceğini söyledi. Gül, “Bireylerin hak ve özgürlükleri üzerinde etki doğuran kararlar verme yetkisine sahip olanların liyakati, kanunların iyi olmasından daha acil bir zorunluluktur” diye konuştu

AİHM’de Türkiye adına görev yapan hakim Saadet Yüksel de Türkiye’nin, Avrupa Konseyi’nin Hukuk Uygulayıcıları İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) kullanıcı sayısında Avrupa Konseyi’ne üye devletler arasında ikinci sıraya yükseldiğini söyledi.

‘İKTİDARLAR MAHKEMELERİ KONTROL EDEMEZ’

Spano hâkim ve savcı adaylarına “insan hakkı” dersi verirken, “hukukun üstünlüğü” ilkesinin ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) sisteminin kutup yıldızı’ olduğunu kaydetti. Spano, konuşmasında şunları söyledi: “İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez. Kanunlar sadece halka değil, aynı zamanda gücü elinde bulunduranlara da her an uygulanabilmelidir. Kanunun üzerinde hiç kimse yoktur. Hukukun üstünlüğüyle yönetilen devletlerde, mahkemelerin kesin ve bağlayıcı kararları istisnasız infaz edilmelidir. Devletlerin, mahkemenin otoritesine saygı göstermesi, yargıya duyulan güven ve daha geniş yorumuyla hukukun üstünlüğü için kaçınılmaz ön koşuldur.”

15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki tutuklamalarla ilgili AİHM’e Türkiye’den şikâyetler olduğunu belirten Spano, şöyle devam etti: “Mahkemenin içtihadı çok net şekilde ortaya koymaktadır ki hakimlerin tutukluluğu çok ciddi bir gözetim altındadır. Alparslan Altan kararında söylenmiş olduğu gibi, tutukluluğun hukuka uygunluğunda üç unsur gözetim altında olacaktır. Birincisi, yargının toplumda önemli bir rolü vardır çünkü adaletin garantörüdür. İkincisi, yargı mensuplarına koruma sağlanması gerekir çünkü ancak böylelikle bağımsız bir şekilde faaliyetlerini yerine getirebilirler. Üçüncü olarak da yargının, demokratik toplumda diğer erkler arasında önemli bir rolü vardır. Bu noktada erkler ayrılığı ve yargı bağımsızlığını sağlayabilmek için mahkemenin yargı mensuplarını korunmasına özellikle dikkat etmesi gerekir. Bu noktada, son kararlarda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nde kullanılan ifadeler, yüksek mahkemelerimiz arasındaki bu diyaloğa çok fazla uymuyor. Bu tartışılması gereken bir konu ve adli diyalog çerçevesinde bunu tartışacağımızı ifade etmek istiyorum.”

AYM VE AİHM BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano ile Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan bir araya geldi. Ziyaretin AİHM ile Türkiye arasındaki diyalog ve iş birliğini geliştireceğine inandığını belirten Arslan, AİHM Başkanı Spano’ya Anayasa Mahkemesinin çalışmalarına ve içtihatlarına ilişkin bilgi verdi.

AİHM Başkanı Spano ise iki kurum arasındaki ilişkilerin çok önemli olduğunu, görevi süresince AİHM ile Türkiye arasındaki diyalog ve iş birliğini daha da güçlendirmek istediğini bildirdi. Spano, iki kurum arasında münferit konularda görüş ayrılıkları bulunabileceğini ancak diyalog ve iş birliğiyle olumlu sonuç elde edileceğine inandığını belirttti.