Lozan uyarılı Navtex

Duyuruda “LA12-210/20 numaralı Navtex mesajı ile Limni Adası, 1923 Lozan Antlaşması ile belirtenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir” denildi. Bildirinin 24 Eylül’de sona ereceği kaydedildi. Benzer bir hamle, daha önce Sakız Adası için atılmıştı. 15 Eylül’de yayınlanan Navtex ile Sakız Adası’nı Lozan Barış Antlaşması ihlal edilerek silahlandırdığı belirtilmişti.
Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.