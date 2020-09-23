Lozan uyarılı Navtex

Duyuruda “LA12-210/20 numaralı Navtex mesajı ile Limni Adası, 1923 Lozan Antlaşması ile belirtenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir” denildi. Bildirinin 24 Eylül’de sona ereceği kaydedildi. Benzer bir hamle, daha önce Sakız Adası için atılmıştı. 15 Eylül’de yayınlanan Navtex ile Sakız Adası’nı Lozan Barış Antlaşması ihlal edilerek silahlandırdığı belirtilmişti.