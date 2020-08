Lübnan halkının yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin “Her şeyimizle Lübnan’ın yanında olacağız, Beyrut’un yanında olacağız. Lübnan halkının da yanında olacağız” dedi.

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldığı cuma namazının ardından dışarıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beyrut’ta meydana gelen patlamayla ilgili Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştüğünü, her iki ülkenin istihbarat teşkilatlarının yöneticilerinin de karşılıklı görüşmeler yaptıklarını belirten Erdoğan, bu görüşmelerde patlamanın faillerine ilişkin bir bilgi olmadığının altını çizdi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu aşamada ‘Şunlar yapmıştır, şu kuruluşlar bu işin failidir’ dememiz özellikle biz siyasilere yakışmaz. Kardeş Lübnan halkının, Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz... Nitrat kaynaklı olduğu söyleniyor. Öbür tarafta füzelerin olduğu depolardan kaynaklı olduğu söyleniyor... Bizler de takip ediyoruz.”

‘Çok büyük bir felaket’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Lübnan’a ziyarette bulunduğunu, Kocayusuf askeri kargo uçağımızla oraya çok çeşitli yardımlar gönderildiğini belirten Erdoğan, “Ben Sayın Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a ‘Hastanelerimiz sizin hastanelerinizdir, yaralıları bize nakletme noktasında her an yanınızdayız. Ambulans uçaklarımızla yaralıları ülkemize taşıyabiliriz’ bunları kendilerine de bildirdim ve bu konuyla ilgili de Sağlık Bakanım Lübnan Sağlık Bakanıyla da görüşmelerini yürütüyor. Kardeş Lübnan’ı yalnız bırakamayız. Felaketin boyutu çok ama çok büyük. Şu anda tabii buranın yeniden inşası, ihyası kaç yılı alır, onlar da ayrı bir sorun. Ama biz madden manen her şeyimizle Lübnan’ın yanında olacağız, Beyrut’un yanında olacağız. Lübnan halkının da yanında olacağız.”

‘Bir kıymetiharbiyesi yok’

Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşma için “Hiçbir kıymetiharbiyesi yok” diyen Erdoğan, Yunanistan’ın Libya ile de Mısır ile de bir kıyıdaşlığının söz konusu olmadığını vurguladı. Erdoğan, “Biz Libya’yla böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bu işin üzerine atladılar” diye konuştu.

Libya ve Türkiye ilişkilerinin kararlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz. Şansölye Merkel, benden ricada bulundu. ‘İşte buradaki sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız’ dedi. Ben de Şansölye Merkel’e, ‘Eğer siz Yunanistan’a güveniyorsanız diğerlerine güveniyorsunuz biz şöyle 3-4 haftalığına bu sondaj çalışmalarına ara veririz ama ben bunlara güvenmiyorum. Göreceksiniz bunlar sözünde durmayacaklar.’ Nitekim öyle de oldu. Biz hemen sondaj çalışmalarına yeniden başladık ve bu noktada Barbaros Hayrettin’i de yine görevine gönderdik. Tabii Sayın Merkel’e dedik ki, bak sözünde durmadılar, biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz.”

‘Parti kurmak İnce’nin hakkı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin parti kurma çalışması iddiasına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: !Bu tür şeylere yabancı değiliz tabii. Bizim içimizden de birileri ayrıldı, gittiler partilerini kurdular. Tabii bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Sayın Muharrem Bey’le ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır. Eski bir siyasetçidir, yani yeni değildir. Eski bir siyasetçi olarak da o da onun doğal hakkıdır.”

Bahçeli’nin çağrısı

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Evine dön” çağrısını şöyle değerlendirdi: “Sayın Bahçeli’nin daveti doğrusu benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide bir davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa, hele de böyle HDP’yle, terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun da düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle zaten böyle bir davet de gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği bana göre önemlidir.”

Ayasofya’da cumayı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Erdoğan’a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınan üçüncü cuma namazına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami içinin dolmasının ardından cemaat, Ayasofya Meydanı’nda belirlenen alanlarda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Meydanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra bekleyen vatandaşlara da seslendi.

Erdoğan, “Sizlerden ricam şu, koronavirüs belası olduğu yerde ne olur maskeye, mesafeye, hijyen koşullarına ve temizliğe dikkat edin. Dikkat edersek, evelallah bu işin çok ama çok az hasarla atlatırız. Ve birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmayalım. Tamam mı? Evet, sabrettik, sabrettik ve men sabera, zafera, Allah bize Ayasofya’nın kapılarını hamd olsun açtı” dedi.

‘Takip edeceğiz’

ABD’li petrol şirketinin, Suriye petrol sahaları konusunda terör örgütü YPG/PKK’yle yaptığı anlaşmaya ilişkin soruya, Erdoğan şu karşılığı verdi: “Bu yeni bir şey değil. Böyle bir felaketi Sayın Trump’a da söyledim... Kendileri de gerekli talimatı vereceklerini filan söylemişlerdi, ama şu ana kadar bu konuda olumlu bir gelişme yok. Takipçisiyiz, takip edeceğiz.”