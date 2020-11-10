Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan aslen nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Lütfi Elvan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak Cumhurbaşkanı kararı ile göreve getirilen Lütfi Elvan'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Maden Yüksek Mühendisi ve aynı zamanda Ekonomist ve Planlamacı olan Lütfi Elvan'ın yüksek lisans bölümleri arasında Ekonomi'de yer alıyor. Bugüne kadar çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve Müşteşar yardımcılığı yapan Lütfi Elvan 23, 24, 25, ve 26. dönem Milletvekilliği görevlerinde de bulundu. İşte Lütfi Elvan hakkında merak edilenler...

LÜTFİ ELVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Lütfi Elvan, Karaman'ın Ermenek ilçesinde 1962 yılında dünyaya geldi.

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükûmette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükûmette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.