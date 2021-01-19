‘Maas’a savunma sanayi ürünleri listesi verdim’

Yeni yılda İsrail-Türkiye ilişkilerinde somut ve olumlu bir adım beklentisinin olup olmadığına ilişkin soruya Çavuşoğlu, “Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi İsrail’e bağlı. İsrail illegal yerleşimler veya ilhak gibi faaliyetlerinden, saldırganlığından vazgeçerse, ilişkilerimiz normalleşir. Bugün iyi ilişkiler kurduk diyelim, ertesi gün bunları tekrar devam ettirirse, ilişkiler yine bozulur. O yüzden bu ilişkileri baştan halletmemiz lazım” yanıtını verdi. İstihbarat görüşmelerine ek diplomatik görüşmelerin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “Bizim İsrail’de, İsrail’in de Türkiye’de maslahatgüzarı var, diplomatik kanallar açık. Onların bizden beklediği gibi biz de onlardan olumlu adım bekliyoruz” dedi.

‘Toplantıda göreceğiz’

Türkiye’nin AB ile yeni bir müzakere süreci arayışı çerçevesinde Almanya’nın rolüne ilişkin de Çavuşoğlu, “Almanya’nın teklifi yeni değil, Merkel geldiği ilk günden itibaren üyelik değil, ayrıcalıklı ortalık gibi bazı önerilerde bulunmuştu, Sarkozy ile beraber. Onların düşüncesi ne yeni ne de gizli. Yaptığımız görüşme veya başka bir platformda, Almanlardan veya başka bir AB ülkesinden ya da AB yetkilisinden bir somut öneri gelmedi. Bugün Gümrük Birliği Anlaşması’nın modernizasyonu konusunda olduğu gibi pek çok konuyu AB ile görüştüğünüzde, AB üyeliğinden daha ağır şartlar öne sürer. ‘Gümrük Birliği’nin güncellenmesini istiyoruz’ diyorlar, bu iki tarafın da yararına olur” görüşünü dile getirdi. Çavuşoğlu, soru üzerine istikşafi görüşmelerde ilk toplantıda karşı tarafın tavrını göreceklerini belirterek “İlk toplantıda pozisyonlarını göreceğiz” dedi. BAE ve Suudi Arabistan ile ilişkilerde Katar’ın arabuluculuğu hakkında da Çavuşoğlu, “Eskiden biz Katar’a yönelik kararlardan sonra Kuveyt’in girişimlerini destekledik. Suudi Arabistan ile doğrudan da görüşüyoruz, en son Dışişleri Bakanı ile görüştük. Bu süreç olumlu bir ortam yarattığı için bizim farklı ülkelerle ilişkilerimize de katkısı olabilir. ‘Hemen ilişkiler iyileşecek, normalleşecek’ demek gerçekçi bir yaklaşım değil. BAE’nin bazı olumlu açıklamaları oldu ama ilişkileri düzeltme anlamında, olumsuz politikalarından vazgeçip olumlu adımlar atması lazım” diye konuştu.

Heiko Maas ile görüşmesine de değinen Çavuşoğlu, “Bazı (savunma sanayii) ürünlerde Almanya’dan henüz ihracat izni çıkmadı. Orada Dışişleri Bakanlığı başkanlığında bir komisyon var. Onların listesini Heiko Maas’a verdim. Savunma Sanayi ile ilgili gerek kamu firmalarımızın gerekse de özel firmalarımızın, bazı ürünlerin parçası, motoru, tank motoru gibi ürünler var. O ürünlerle ilgili henüz ihracat izni çıkmadı. O ürünlerin listesini verdim. Onların firmaları da bu işbirliğinden çok memnunlar. Ancak komisyondan olumlu karar çıkması lazım. Listede Altay tankının motoru da var” dedi.

‘MESUT ÖZİL HEPİMİZİ HEYECANLANDIRDI’

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ikili ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde pozitif bir atmosfer olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Özellikle Aralık’taki zirveden çıkan sonuç tamamen bizi tatmin etmese de biz bunu olumlu bir sinyal olarak aldığımız için biz de karşılık verdik. Olumlu adımlar atmaya başladık” dedi. Çavuşoğlu, “Mesut Özil gibi bir dünya starının Türkiye’ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Mesut Özil, Alman Milli Takımı’na da çok önemli katkılar sağladı, dünya şampiyonu olduğu zaman yine önemli oyunculardan biriydi. Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Türk futbolunun gelişmesine de önemli katkılar sağlayacak. (Maas’a ithafen) Umarım Cumhurbaşkanımız ile görüşmesine yine karışmaz, problem çıkarmazsınız” dedi.