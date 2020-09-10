Ã‡elik, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.Â Macron'un "Sorunumuz TÃ¼rk halkÄ±yla deÄŸil ErdoÄŸan'la" ifadelerine yÃ¶nelik Ã‡elik, "SÃ¶mÃ¼rgecilerin eski ve ahlaksÄ±z bir oyunudur bu. HalklarÄ± sÃ¶mÃ¼rmek iÃ§i sahte sevgi gÃ¶sterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alÄ±rlardÄ±. SÃ¶mÃ¼rgeci kafanÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± hedef almasÄ± bizim iÃ§in gururdur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ã‡elik, Macron'a yÃ¶nelik eleÅŸtirilerde bulunarak, "Bizim sizin gibi sÃ¶mÃ¼rgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. AcÄ± Ã§ektirdiÄŸiniz haklarla ve sÃ¶mÃ¼rmek istediÄŸiniz halklarla insani ve kardeÅŸlik baÄŸÄ±mÄ±z var. O yÃ¼zden sizinle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Tehdit dili kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼lke TÃ¼rkiye'dir. TÃ¼rkiye size en uygun cevaplarÄ± verecektir." ifadelerini kullandÄ±.

'FRANSA GÄ°BÄ° BÄ°R DEVLETÄ° BAÅžARISIZLIÄžA DÃœÅžÃœREN MACRON'DUR'

"Siz Bay Macron, burayÄ± kolayca kandÄ±rabileceÄŸiniz kabile devletleri ile karÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ±n. Bu Ã¼lkenin seÃ§ilmiÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ± ile halkÄ±nÄ± ayÄ±rmaya kimsenin gÃ¼cÃ¼ yetmez. 'ErdoÄŸan ayrÄ±, TÃ¼rk halkÄ± ayrÄ±' diyerek oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z oyunu defalarca Afrika'da oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyoruz." tespitlerine yer verdiÄŸi paylaÅŸÄ±mÄ±nda Ã‡elik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Fransa gibi bir devleti bugÃ¼nkÃ¼ baÅŸarÄ±sÄ±z duruma dÃ¼ÅŸÃ¼ren Macron'dur. Macron Fransa'yÄ± yÃ¶netme beceriksizliÄŸini dÄ±ÅŸ politika saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± ile Ã¶rtbas etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Macron, Hafter'in toplu mezarlarÄ±ndan sorumludur. Macron ÅŸimdi Yunanistan'Ä± kullanarak DoÄŸu Akdeniz'de sÃ¶mÃ¼rgecilik oyunu oynamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Suriye'de deneyip berbat ettiÄŸi oyunu Akdenizâ€™e taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bu saldÄ±rganlÄ±ÄŸa izin vermediÄŸi iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± hedef alÄ±yor. Macron gÃ¶reve geldiÄŸinden beri CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi her ÅŸeyde yanÄ±ldÄ±.

DÄ±ÅŸ politika konusunda artÄ±k tecrÃ¼besizlikle izah edilemeyecek bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Macron, Suriye'de PKK/PYD, Libya'da Hafter, Akdeniz'de Yunanistan'la baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa koÅŸuyor. Macron ÅŸunu iyi bilsin, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla milletimizi ayÄ±ran bir ifade baÅŸtan Ã§Ã¼rÃ¼k bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ±, TÃ¼rkiye'dir. 'ErdoÄŸan ayrÄ±, TÃ¼rk halkÄ± ayrÄ±' diyenler bu konuda da tarihi cevaplarÄ±nÄ± alacaklar. Macron sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸe devam ediyor, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da mazlum halklarÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± savunmaya, barÄ±ÅŸÄ± korumaya ve sÃ¶mÃ¼rgecilerin oyunlarÄ±nÄ± bozmaya devam ediyor. Mesele bundan ibarettir."











