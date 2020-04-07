‘Mağdura yardım milli sorumluluk’

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla, dün, milletvekillerine talimat yazısı görderildi. Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda vatandaşın ekonomik olarak mağdur hale geldiği, işsizlik sorununun arttığı belirtilen yazıda, şöyle denildi: “Dayanışma ve yardımlaşma ulusumuzun karakteristik baskın özelliğidir. Mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu zor zamanlarında yanında olmak grubumuzun da insani ve milli sorumluluğudur. Alınan karar gereğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımların, seçim bölgelerindeki CHP’li belediyeler üzerinden, imkanlarınız nispetinde yapılması kararlaştırılmıştır.” Söz konusu kararın Kılıçdaroğlu başkanlığında dün yapılan MYK toplantısında alındığı öğrenildi.