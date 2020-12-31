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31.12.2020 - 12:58 | | AA

Mahir Ünal'dan sert tepki: Bu topraklarda asla başarılı olamayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "CHP'li Fikri Sağlar gibilerinin rahatsızlığı kendisi gibi bir avuç vesayet elitinin kurmuş olduğu düzeni yok etmemizden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal'dan sert tepki: Bu topraklarda asla başarılı olamayacak

Ünal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sağlar'ın bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başörtüsü üzerinden yapılan her saldırının barbar, ayrımcı ve faşist bir zihniyetin ürünü olduğunu belirten Ünal, paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP'li Fikri Sağlar gibilerinin rahatsızlığı kendisi gibi bir avuç vesayet elitinin kurmuş olduğu düzeni yok etmemizden kaynaklanmaktadır. Fikri Sağlar yapmış olduğu açıklamayla bizi bir kez daha doğrulamıştır. CHP'nin fırsatını bulduğunda faşizan ve baskıcı zihniyetini aynen sürdüreceğini göstermektedir. CHP, bu milletin değerleriyle, inançlarıyla mücadele etme fikrinden vazgeçmemiştir. CHP içinde artık yer etmiş ve kök salmış ötekileştirici, ayrımcı zihniyet bu topraklarda asla başarılı olamayacaktır."

Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, "Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var." ifadelerini kullanmıştı.

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