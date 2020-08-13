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13.08.2020 - 07:00 | | BİLECİK AA

Malazgirt kutlamaları Söğüt’te tanıtıldı

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl kutlamalarının tanıtımı Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı Bilecik’in Söğüt ilçesinde yapıldı.

Malazgirt kutlamaları Söğüt’te tanıtıldı

Malazgirt’te 25-26 Ağustos’ta gerçekleştirilecek kutlamaları düzenleyen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bilecik’te beraberindeki Vali Bilal Şentürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Şeyh Edebali Türbesi ile Orhan Gazi Camisi’ni ziyaret etti.

Erdoğan, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Anadolu’nun baştan başa bir vatan yapıldığının hikayesini Alparslan’dan Ertuğrul Gazi’ye kadar olan süreç incelendiğinde çok iyi görülebileceğini söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti’nde doğan her çocuğun liseyi bitirmeden önce muhakkak hem Ahlat-Malazgirt’i hem Çanakkale’yi görmüş olması gerekir. Bilecik de Söğüt de Şeyh Edebali de Ertuğrul Gazi de bu yolun dönüm noktalarından... 25-26 Ağustos’ta Ahlat’ta, Malazgirt’te olacağız.”

Okçular Vakfı Başkanı Yıldız da “Malazgirt’te şehitlerimizi anacağız. Zaferimizi, o kutlu günü hatırlayacağız... Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Malazgirt’ten Anadolu’daki varlığımızı, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu dünyaya beyan edeceğiz” dedi.

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