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12.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Malkoç, yeniden seçildi

TBMM Genel Kurulu’nda Kamu Başdenetçiliğine yeniden Şeref Malkoç seçildi.

Malkoç, yeniden seçildi

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Kamu Başdenetçisi adayı olarak Şeref Malkoç, Orhan Göçer ve Murat Dede’yi TBMM Başkanlığı’na bildirdi. Adaylar, ilk iki turda gerekli üçte iki çoğunluk olan 400 oyu alamadı. Üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 oy sağlanamadığı için adaylardan en fazla oy alan Şeref Malkoç ile Murat Dede dördüncü oylamaya kaldı. 249 oy alan Şeref Malkoç yeniden Kamu Başdenetçisi oldu. Murat Dede ise 3 oy aldı.

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