‘Manzarasına değil sağlamlığına bakın’

Afetin üzerine devletin merkezde ve yereldeki bütün imkanlarıyla gidildiğinde sonuç alınabileceğini kaydeden Oktay, bu durumda ülkedeki tüm kaynakların, afet yönetiminde kullanılacak bir kaynağa dönüştüğünü, milyar dolarlar harcanmasına gerek kalmadığını belirtti. Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nda afet yönetiminin yanı sıra acil durumların yönetimi konusunda da iyi bir kabiliyet sağladıklarını dile getirdi. Kişilerin afetlere hazır hale getirilmesinde eğitimin önemine işaret eden Oktay, afetlerle ilgili çalışmalarda son yıllarda risk yönetimine odaklandıklarını belirtti. Oktay, “Merkezi ve yerel yönetimlerimizle birlikte yürüyeceğimiz çok ciddi bir yol var. Risk yönetimi dediğiniz şey nedir? Hep söylüyoruz ya ‘Deprem öldürmez, bina öldürür.’ diye. Yani ben birey olarak çocuklarıma bina yaparken mezar yapmamam lazım” ifadelerini kullandı.



Oktay, “Kendi çocuğuma bir ev satın alıyorken veya bir ev yapıyorken ilk dikkat etmem gereken evin manzarası olmamalı. Evin genişliği, metrekaresi, şu ya da bu olmamalı. Bu bina depreme dayanıklı mıdır değil midir? Buna bakmamız lazım” diye konuştu.