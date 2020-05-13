Masanın ayağını kesenlerle ne konuşacaksınız?

Çelik, özetle şunları söyledi:

DEMOKRATİK NAMUSU HATIRLATTIK: (Darbe söylemi iddiaları) ‘Hükümet seçimle ya da başka şekilde gidecek’ diyerek, doğrudan antidemokratik imalarda bulunanlara ne partilerinin genel başkanlarından ne de yöneticilerinden bir uyarı gelmedi; tam tersine destek açıklamaları geldi. Biz de bunun karşısında milli irade ve demokratik namusu hatırlatmak zorunda kaldık.

MESELE GEÇMİŞ DEĞİL: Bu normalleşme günlerinin bir geçiş dönemi olarak değerlendirilmesini unutmamamız lazım. Geldiğimiz noktada salgını kontrol altına alma eğrisini görmüş bulunuyoruz. Normalleşme takvimine göre adımlar açıklanıyor. Bu geldiğimiz noktanın, bir rehavet oluşturmaması lazım. Bu işten tamamen kurtulmak için tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Maalesef haberlerde sosyal mesafe kuralına uymayan, maske kullanmayan vatandaşlarımızı görüyoruz. Unutmayalım; bu mesele geçmiş değil. Her şey bitmiş gibi davranırsak yeni sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Önümüzdeki dönemle ilgili umutlu olmamız gerekir. Dünyanın içine girdiği bu türbülanstan biz Türkiye olarak güçlü bir şekilde çıkacağız.

MİLLET İTTİFAKI KİMLERDEN OLUŞUYOR?: (HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in İYİ Parti ile ilgili iddiası) Siyasi partilerin görevi, vatandaştan gelen toplumsal talepleri siyasi temsile çevirmektir. Dolayısıyla en önemli şey, partilerin vatandaşla kurduğu ilişkide şeffaflık ve dürüstlüktür. Biz, Cumhur İttifakı’nın kimlerden oluştuğunu, nasıl bir ilişkimiz olduğunu, ittifaka verdiğimiz kıymeti, gücünü açık ve aleni şekilde söylüyoruz. Fakat Millet İttifakı’nın bileşenleri sayıyı saymaya başladığınız andan itibaren flulaşmaya başlıyor. Bu Millet İttifakı kimlerden oluşuyor?

BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK: (İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “Memleket masası” çağrısı) Böyle bir gündemimiz yok. Millet İttifakı içindeki bir partinin mensupları darbeci sözlerde bulunuyorlar, ittifak içinden bunlara tepki gelmiyor. Karşı karşıya oturup ne konuşacaksınız? Seçilmiş cumhurbaşkanlığı makamı, anayasada bir makam olduğu halde, sürekli olarak ‘saray rejimi’ diyerek illegal etiketler kullananlarla neyi konuşacaksınız? Sürekli olarak masanın ayağını kesenler, antidemokratik siyasetten bahsedenler, ‘saray rejimi’ diye sayın cumhurbaşkanını hedef alanlar, seçilmiş cumhurbaşkanının seçildiği seçimi gayrimeşru ilan etmeye kalkanlarla hangi zeminde bir araya geleceksiniz?