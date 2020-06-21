‘Maske üretmeye devam edin’

CHP’li bütün belediye başkanlarından memnun olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız gerçekten de bir tarih yazdı. Bütün engellemelere rağmen beldelerine hizmet ettiler. En zor günlerde vatandaşın yanında oldular” dedi. Belediye başkanlarının hizmet ederken hiçbir ayırım yapmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

‘Herkese hizmet’

“Onun yaşam tarzı, onun kimliği, onun siyasi bakışı... Hiçbir farklılık gözetmeden herkese hizmet vermek gibi bir süreci başlattınız. Bu bizim açımızdan da, Türkiye açısından da çok önemli değerlendirme. Maske üretimine bundan sonra da devam edin. Bazı belediye başkanlarımız dezenfektan ürettiklerini de ifade ettiler. Çoğu yerde belediye başkanlarımız bunu yapıyorlar. Üretemeyen yakın belediye başkanlarımıza bunun bir şekilde verilmesi, sağlanması lazım.”

Kılıçdaroğlu, dün yapılan LGS’ye ilişkin ise “Anne baba çocuğunun güvenli, sağlıklı bir ortamda sınava girmesini ister ama gelen görüntüler maalesef çok sağlıklı değil. İnşallah bütün çocuklarımız Kovid-19 sürecini sağlıklı bir şekilde atlatırlar” dedi. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada “LGS’de, sınava girecek öğrencilerimize okulların girişinde maske, dezenfektan, su ve kalem gibi ihtiyaçlarını dağıtan bazı belediyelerimizin soruşturmaya ve ifade verilmesi için çağrılması reva görüldü” iddiasında bulundu.