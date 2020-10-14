‘Mavi vatandan verilecek bir damla suyumuz yok’

Çelik, AK Parti MYK toplantısı sürerken yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

EKOLOJİK TERÖR TALİMATI: (Hatay’daki orman yangını) PKK’lı grubun ‘Biz yaptık’ demesi, alçakça sevinç ortaya koyması lanetlenmesi gereken bir durumdur. PKK’nın yaklaşık 2 yıldan beri örgüt mensuplarına ekolojik terör talimatı verdiği biliniyor.

HAYDUT DEVLET: Söz konusu topraklar Azerbaycan Türkünün toprağıdır. İşgalci olan Ermenistan’dır. Paşinyan yönetimi bir haydut devlettir. Haydut devlete itidal çağrısı yapanlar Azerbaycan mevzi kazandığı zaman hemen ateşkes çağrıları yapmaktadır... Uluslararası hukuku açıkça ihlâl eden taraf Ermenistan’dır. Azerbaycan ordusu da kuşkusuz bundan sonrasında gereğini yapacaktır... Azerbaycan tarafının Türk tarafının masada yer almasını arzu etmesi sürece olumlu katkı yapar. Türkiye engin bir müzakere deneyimine sahiptir.

VERİLECEK CEVABIMIZ VAR: (Doğu Akdeniz) Farklı ülkelerin açıklamalarına bakın sanki her biri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılmış. Kes kopyala yapıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ ilkesine bağlıdır. Cumhurbaşkanımız ‘Masadan kaçan taraf olmayacağız’ demişti. Diplomasiyi nefes almak, Türkiye aleyhinde organizasyonlar oluşturmak için istismar edenlere karşı sahada verilecek cevabımız var. Mavi vatanımızdan verilecek bir damla suyumuz mevcut değildir.

ERKEN SEÇİM YOK: Erken seçim sözkonusu değildir, sayın Bahçeli bunu bir kez daha net bir şekilde açıklamıştır. Sayın Bahçeli’ye saygılarımızı sunuyoruz. Kapalı Maraş’ın açılmasından bile haberi olmayan bir Genel Başkan Türkiye’de erken seçim istiyor.

HUKUKİ SÜREÇ: (Enis Berberoğlu kararı) TBMM’nin herhangi bir işlem yapabilmesi için ortadaki kesin hükmün kalkması gerekiyor. Yeniden yargılamayla ilgili AYM’nin kararı oldu ama yerel mahkeme kararda ısrar edeceğini söyledi. Bu bir hukuki süreç.