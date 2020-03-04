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04.03.2020 - 13:16 | | AA

Meclis Başkanı Şentop'tan İdlib'deki şehitler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Meclis Başkanı Şentop'tan İdlib'deki şehitler için taziye mesajı

Şentop, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve mazlumların hakkını korumak için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine Cenab-ı Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederim." ifadesini kullandı.

İdlib şehitlerinin helallik istedikleri video ortaya çıktı!Suriye’nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım ile birlikte sevdiklerine selam gönderip, 'Ömer' isimli kişiden helallik istedikleri video ortaya çıktı.
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