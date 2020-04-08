Meclis doktoru koronadan taburcu

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un önceki günkü açıklamasında dile getirdiği, koronavirüs testi pozitif çıkan personelin de Meclis Hastanesi’ndeki doktorla bağlantısı bulunmadığı bildirildi.

Ayrıca Şentop’un talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı yapıldı. Meclis giriş kapılarında ve birim amirlerince maskeler, her gün dağıtılacak. Milletvekili odalarına dezenfektan ve kolonya da gönderildi.