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08.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Meclis doktoru koronadan taburcu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Meclis Hastanesi doktorunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. TBMM Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Meclis Hastanesi doktoru tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorla temas edenlerin 14 günlük süreleri de takip edildi ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Meclis doktoru koronadan taburcu

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un önceki günkü açıklamasında dile getirdiği, koronavirüs testi pozitif çıkan personelin de Meclis Hastanesi’ndeki doktorla bağlantısı bulunmadığı bildirildi.

Ayrıca Şentop’un talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı yapıldı. Meclis giriş kapılarında ve birim amirlerince maskeler, her gün dağıtılacak. Milletvekili odalarına dezenfektan ve kolonya da gönderildi.

 

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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