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29.01.2020 - 10:12 | | ANKARA

Meclis, Elazığ ve Malatya için yardım kampanyası başlattı

Meclis Başkanlığı, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde yardım kampanyası başlattı.

Meclis, Elazığ ve Malatya için yardım kampanyası başlattı

Yardım kampanyası, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un talimatıyla, Meclis İdare Amiri Halil Özcan imzasıyla milletvekillerine, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun imzasıyla da tüm personele bir yazı ile duyuruldu. Yazıda, Cumhurbaşkanlığı tarafından AFAD Başkanlığınca koordine edilmek üzere ülke çapında bir kampanya başlatıldığına işaret edilerek, Meclis’in de Halk Bankası nezdinde bir hesap açıldığı bilgisi yer aldı.

Kampanyaya göre yardımda bulunmak isteyen milletvekilleri ve Meclis personeli, Halkbank TBMM Şubesi’nde açılan hesaba para yatırabilecekler. Halkbank TBMM şubesinde toplanan paralar AFAD Başkanlığının belirlemiş olduğu hesaba aktarılacak.

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