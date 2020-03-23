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23.03.2020 - 15:53 | | AA

Meclis personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

TBMM Başkanlığı, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Meclis'te asgari personelle çalışma genelgesi yayımladı.

Meclis personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla yayımlanan "idari izin" konulu genelgede, dünyada ve Türkiye'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu sağlık tehdidi nedeniyle TBMM bünyesinde alınan tedbirler yer aldı.

Genelgeye göre, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeksizin söz konusu salgından kaynaklanan risk ve tehditlerin en aza indirilmesi amacıyla, hizmetlerin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla, yeterli sayıda yönetici ve personel, dönüşümlü çalışacak.

Dönüşümlü çalışan personel, fiilen göreve gelmediği süre zarfında idari izinli sayılacak.

Çalışma şekli uzaktan çalışmaya uygun olan birim ve görevlerde çalışan personel, uzaktan çalışma esasına göre görevlerini yerine getirebilecek.

Uzaktan veya dönüşümlü olarak çalışacak personel, birim başkanlıklarınca belirlenecek.

Uzaktan veya dönüşümlü olarak çalışan personel ile yeni tip corona virüs salgını kapsamında daha önce idari izinli sayılan personel, birim amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmayacak. Bunlardan hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine ve görev yerlerine dönmek zorunda olacak.

Yeni tip corona virüs salgını kapsamında daha önce idari izinli sayılanlar yeni bir karar alınıncaya kadar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

Mazeret izni kullananlar, uzaktan veya dönüşümlü çalışma sistemine dahil olmak istedikleri takdirde izinlerini kesip göreve başlamak suretiyle uzaktan veya dönüşümlü çalışma imkanından yararlanabilecek.

 

Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdindeMaltepe’de seyir halinde olan beton mikseri, virajı alamayınca devrildi. Yan yatan beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Sıkışan sürücü canının derdindeyken, vatandaşların kurtarma anlarını cep telefonlarından canlı yayın ile yayınlamaları pes dedirtti.
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