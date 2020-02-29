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29.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Meclis salı günü bilgilendirilecek’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP’nin bugün Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin olarak, salı günü kapalı oturumla Meclis’in bilgilendirileceğini söyledi.

‘Meclis salı günü bilgilendirilecek’

Meclis’te basın mensuplarının İdlib saldırısına ilişkin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay imzası ile salı günü Milli Savunma Bakanı’nın genel kurulu bilgilendirmesine dair bir bilgilendirme yazısı geldi. Bu çerçevede salı günü verilecek bilgilerin hem niceliği, hem niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edeceğine dair bir kanaatim var. Yarın (bugün) verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağıramayacağımı bildirmek isterim” dedi.

‘Yalnız bırakılmamalı’

Şentop, şunları söyledi: “Burada çok karışık siyasi ve askeri bir tablodan bahsediyoruz. Türkiye daha önce dünyada yaşanan benzeri acı olayların, tecrübelerin olmaması için büyük bir gayret gösteriyor. Burada bulunan insanların ölümden ve katliamdan korunacağı bir ortamın tesis edilmesi uluslararası kurumların mecburiyetindedir. Türkiye bir NATO üyesidir. NATO ülkelerinin, Türkiye’ye karşı sorumlulukları vardır. Türkiye, hakları ve yetkileri olan bir ülke. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bu tabloda Türkiye’nin yalnız bırakılmaması gerektiği, hem insani hem hukuki sorumluluk olduğunu ifade etmek isterim. Bu konuda olumlu gelişmeler var.”

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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