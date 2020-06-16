Meclis tedbiri elden bırakmıyor

TBMM yerleşkesindeki her bölüm virüse karşı belli aralıklarla dezenfekte edilirken, Meclis’in her köşesi de dezenfektan aparatları ile donatıldı. Meclis yönetimi, Genel Kurul’un aktif mesaiye geçmesi ve siyasi parti grup toplantılarının da kısmen başlamasıyla birlikte başta kulisler olmak üzere özellikle ana binada zeminleri de ilaçlı sularla temizletiyor. Bu amaçla iktidar kulisinde koltuklar ortaya toplanarak, yer mermerleri ilaçlı sularla silindi.