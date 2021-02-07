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07.02.2021 - 10:29 |

Meclis yoğun gündemle çalışmalarına başlıyor

Meclis Genel Kurulu, salı günü bir haftalık aranın ardından yoğun mesai ile açılıyor. Genel Kurul'un gündemine uzman erbaşların özlük haklarını iyileştiren düzenlemenin gelmesi bekleniyor. Liderler de grup toplantılarında kürsüde olacak.

Meclis yoğun gündemle çalışmalarına başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisini yoğun bir mesai bekliyor. Bir hafta aranın ardından Genel Kurul salı günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Genel Kurul'da askerlik mevzuatında yapılan 44 maddelik düzenlemeyi görüşülecek.

TRT Haber’de yer alan bilgilere göre, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre, uzman erbaşların özlük hakları iyileştirilecek. Emeklilik yaş hadleri 55'e çıkacak.

Yeni düzenlemeye göre sağlık astsubaylarının sağlık hizmetleri tazminatı artırılıyor. Harekat bölgelerinde görevli askeri doktorların burada geçirdikleri zaman hizmet süreleri için bir buçuk kat olarak hesaplanacak.

Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin, vekillik süresi bitimine kadar askerlik görevi ertelenecek.

EVCİL HAYVANLARIN SOKAĞA BIRAKILMASI ENGELLENECEK

Meclis'in gündemine gelmesi beklenen bir diğer kanun teklifi de "Hayvan hakları yasası". Çalışmalarda sona gelindi.

Hayvanlara işkenceye hapis cezası getirilecek. Evcil hayvanların sokağa bırakılması engellenecek.

ANAYASA ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERECEKLER

Salı ve çarşamba günleri de siyasi parti liderleri grup toplantılarında kürsüde olacak.

Liderlerin yeni anayasa çalışmalarına ilişkin gruplarına bilgi vermesi bekleniyor.

Trafik magandası kameradaArnavutköy'de, ara sokakta 'drift' yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü, o anları bir arkadaşının cep telefonuna saniye saniye kaydettirdi.
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