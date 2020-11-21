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21.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Meclis’e girişte HES kodu zorunlu

TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde dünden itibaren HES kodu uygulamasına geçildi.

Meclis’e girişte HES kodu zorunlu

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde dünden itibaren HES kodu uygulamasına başlandı. Genel Kurul’un çalıştığı günlerde ziyaretçi yasağı uygulaması süren Meclis’e, Genel Kurul’un çalışmadığı günler için randevu verilecek ziyaretçilerin, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden HES kodu doğrulaması yapılacak ve “risksiz” bilgisinin ardından girişe onay verilecek. Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES kodu doğrulaması yapılacak.

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