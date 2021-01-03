03.01.2021 - 07:00 |
Meclis’in üç kız kardeşi
Yeni Meclis binası Ekim 1961’de “Kurucu Meclis” ile çalışmalarına başladı. Genel Kurul ve parti grup yönetimlerinin yer aldığı ana binanın çevresinde tek bir ağaç yoktu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kurulması ile ağaçlandırma çalışmaları başladı. Binanın arka tarafında bulunan yol üzerindeki refüje üç çınar fidanı belli aralıkla yan yana dikildi. Zaman içinde bu üç fidan yeşerdi, boy attı.
Her geçen yıl dallandı, budaklandı. 10 yılın sonunda görenleri güzellikleri ile büyüleyen genç çınarlara “üç kız kardeş” denmeye başlandı. Gövdeleri, boyları ile birbirlerinden hiç farkları yoktu. Aradan geçen 59 yıl içinde Meclis kampüsünün çehresi büyük ölçüde değişse de, üç kız kardeş aynı güzellikleriyle insanları gölgelerinde serinletmeye devam etti. Ancak geçen ekimde, ortanca kızın durumu dikkati çekti. Meclis Park Ve Bahçeler Müdürlüğü’nce Ankara Ziraat Fakültesi’nden uzmanlar çağırıldı.
Yapılan inceleme sonunda, “ağaçlar ayakta ölür” deyimini hatırlatan bir tablo tespit edildi. Üç kız kardeşin ortancası ölüyordu. Ümitsiz bir tedaviye başlandı. Geçtiğimiz günlerde de budaması yapıldı.
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