Meclis’in üç kız kardeşi

Her geçen yıl dallandı, budaklandı. 10 yılın sonunda görenleri güzellikleri ile büyüleyen genç çınarlara “üç kız kardeş” denmeye başlandı. Gövdeleri, boyları ile birbirlerinden hiç farkları yoktu. Aradan geçen 59 yıl içinde Meclis kampüsünün çehresi büyük ölçüde değişse de, üç kız kardeş aynı güzellikleriyle insanları gölgelerinde serinletmeye devam etti. Ancak geçen ekimde, ortanca kızın durumu dikkati çekti. Meclis Park Ve Bahçeler Müdürlüğü’nce Ankara Ziraat Fakültesi’nden uzmanlar çağırıldı.

Yapılan inceleme sonunda, “ağaçlar ayakta ölür” deyimini hatırlatan bir tablo tespit edildi. Üç kız kardeşin ortancası ölüyordu. Ümitsiz bir tedaviye başlandı. Geçtiğimiz günlerde de budaması yapıldı.