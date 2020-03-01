MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Meclis’te bebek heyecanı
ABONE OL
01.03.2020 - 07:00 | | Mustafa İstemi

Meclis’te bebek heyecanı

Meclis yeni bebeğini bekliyor. 27. dönemin ikinci bebeği dünyaya geliyor.

Meclis’te bebek heyecanı
Mustafa İstemi

Üç çocuk annesi AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, dördüncü çocuğuna hamile. Çelik’in, adını Hilal koyacağı kızına kavuşmasına sayılı günler kaldı. Hamileliğinin son günlerini yaşamasına rağmen, Meclis çalışmalarını aksatmayan Çelik ile kuliste konuştuk. Aylardır hamileliği fark edilmeyen Çelik, doğum günü olarak 5 Mart’a işaret etti. Çelik, dördüncü çocuk kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “dört çocuk, genç nüfus” ikazlarının da etkili olduğunu belirtti.


Geçtiğimiz aralıkta da biri kız biri erkek iki çocuk annesi olan AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, üçüncü bebeğini kucağına almıştı. Her fırsatta gençlere evlenip, en az üç çocuk yapmaları tavsiyesinde bulunan Erdoğan, bebeğin adını Ayşe Betül olarak kendisi koymuştu. Ayvazoğlu, geçtiğimiz günlerde iki aylık bebeği ile birlikte Erdoğan’ı ziyaret etmişti.

Meclis tarihinde ilk kez 24. dönemde iki milletvekili görevdeyken doğum yapmıştı. AK Parti Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık 9 Ocak 2012’de oğlu Fatih Han’ı kucağına almıştı. AK Parti Milletvekili Canan Candemir Çelik de ikinci çocuğunu aynı yıl haziranda ayında dünyaya getirmişti.

Meclis’te bebek heyecanı


Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

300 ameliyat sonra su içti

300 ameliyat sonra su içti

Sıradaki Haber