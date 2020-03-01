Meclis’te bebek heyecanı

Üç çocuk annesi AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, dördüncü çocuğuna hamile. Çelik’in, adını Hilal koyacağı kızına kavuşmasına sayılı günler kaldı. Hamileliğinin son günlerini yaşamasına rağmen, Meclis çalışmalarını aksatmayan Çelik ile kuliste konuştuk. Aylardır hamileliği fark edilmeyen Çelik, doğum günü olarak 5 Mart’a işaret etti. Çelik, dördüncü çocuk kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “dört çocuk, genç nüfus” ikazlarının da etkili olduğunu belirtti.





Geçtiğimiz aralıkta da biri kız biri erkek iki çocuk annesi olan AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, üçüncü bebeğini kucağına almıştı. Her fırsatta gençlere evlenip, en az üç çocuk yapmaları tavsiyesinde bulunan Erdoğan, bebeğin adını Ayşe Betül olarak kendisi koymuştu. Ayvazoğlu, geçtiğimiz günlerde iki aylık bebeği ile birlikte Erdoğan’ı ziyaret etmişti.



Meclis tarihinde ilk kez 24. dönemde iki milletvekili görevdeyken doğum yapmıştı. AK Parti Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık 9 Ocak 2012’de oğlu Fatih Han’ı kucağına almıştı. AK Parti Milletvekili Canan Candemir Çelik de ikinci çocuğunu aynı yıl haziranda ayında dünyaya getirmişti.







