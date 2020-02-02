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02.02.2020 - 07:00 | | Mustafa İstemi

Meclis’te bir zamanlar

TBMM çalışmalarının yanı sıra zaman zaman kavgaları ile de anılıyordu. Meclis’i ziyarete gelen öğrenciler dahi “kavgalar burada mı oluyor?” sorusunu sormaktan kendini alamıyordu. Kamuoyunda bu kavgaların yarattığı tepkiler, zaman zaman zirveye çıkıyordu.

Meclis’te bir zamanlar

TBMM yönetimi, kavgaları önlemek için İçtüzük’te değişiklik yaparak milletvekillerine verilen “kınama”, “oturumlardan geçici çıkarma” cezalarını getirdi. Hatta daha sonra iptal edilse de “para cezası” dahi uygulamaya konuldu.

Meclis’te bir zamanlar



Ancak 26. Dönemin 2. yarısından itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, parti liderleri ve Meclis Başkanlarının “Kavga görüntüleri Meclise yakışmıyor, toplumu geriyor” uyarısı etkili oldu.

Meclis’te bir zamanlar



Meclis, 2017 yılı ocak ayından bu yana, yani yaklaşık 3 yıldır kanun görüşmelerini, fotoğraftaki görüntülerden uzak, kavgasız-gürültüsüz siyasi bir olgunluk içinde sürdürüyor. İktidar ve muhalefetin Grup Başkanvekilleri, münferit çıkışları, gruptan yükselen sesleri bile artık anında önleyerek tansiyonun yükselmesine izin vermemeye çalışıyor. Meclis’e yakışmayan kavga görüntüleri böylece tarihe karışacak gibi görünüyor.

Meclis’te bir zamanlar


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