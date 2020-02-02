Meclis’te bir zamanlar

TBMM yönetimi, kavgaları önlemek için İçtüzük’te değişiklik yaparak milletvekillerine verilen “kınama”, “oturumlardan geçici çıkarma” cezalarını getirdi. Hatta daha sonra iptal edilse de “para cezası” dahi uygulamaya konuldu.









Ancak 26. Dönemin 2. yarısından itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, parti liderleri ve Meclis Başkanlarının “Kavga görüntüleri Meclise yakışmıyor, toplumu geriyor” uyarısı etkili oldu.









Meclis, 2017 yılı ocak ayından bu yana, yani yaklaşık 3 yıldır kanun görüşmelerini, fotoğraftaki görüntülerden uzak, kavgasız-gürültüsüz siyasi bir olgunluk içinde sürdürüyor. İktidar ve muhalefetin Grup Başkanvekilleri, münferit çıkışları, gruptan yükselen sesleri bile artık anında önleyerek tansiyonun yükselmesine izin vermemeye çalışıyor. Meclis’e yakışmayan kavga görüntüleri böylece tarihe karışacak gibi görünüyor.







