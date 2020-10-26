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26.10.2020 - 07:00 | | ANKARA AA

Meclis’te bütçe görüşmeleri başlıyor

Meclis, yoğun mesai yapacağı bütçe görüşmelerine bu hafta başlıyor.

Meclis’te bütçe görüşmeleri başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin geneli ve Sayıştay raporlarının müzakeresi yapılacak, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay’ın bütçesi ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu’nda 27 Ekim Salı günü tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmesinin engellenmesini, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi ile satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınmasını da içeren Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre, alkollü içkileri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satanlar ve saat 22.00 ile 06.00 arasında perakende satışını yapanların içki satış belgeleri 5 yıl içinde üçüncü kez söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde iptal edilecek, bu kişilere 2 yıl süreyle satış belgesi verilemeyecek. Gıda güvenliği ve güvenilirliğinde yanıltıcı yayın yapan kişilere 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

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