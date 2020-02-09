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09.02.2020 - 07:00 | | MUSTAFA İSTEMİ

Meclis’te çekim hattı!

Meclis’te her salı günü partilerin grup toplantılarında bu görüntüler yaşanır. Liderlerin salona girişinden, yerlerine oturuşuna kadar ki süreçte, foto muhabiri ve kameremanlar “çekim hattı” oluşturur, adeta üst-üste çalışırlar. Güzel bir kare çekebilmek, görüntü alabilmek için neredeyse bir savaş verilir.

Meclis’te çekim hattı!

Önde olanlar şanslıdır ama arkada ve üste olanların itmelerine, ağırlıklarına da dayanmak zorundadırlar. Bu sırada gruptan sık sık “İtmeyin arkadaşlar”, “Abi eğilsene” gibi sesleri yükselir. Arada sıkışanların kendilerine yer açma, görüntü alma çabaları da çekim hattında dalgalanmaya neden olur. Yaşanan itiş-kakış sırasında güçlüler yerlerini korur, güçsüzler geriye düşer.

Bu hareketlilik liderin kürsüye çıkışına kadar sürer gider. Kamereman ve foto muhabirlerinin oluşturduğu bu hattı aşmak ise görüldüğü gibi oldukça zordur.

Meclis’te çekim hattı

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