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04.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Meclis’te ‘Enis Berberoğlu’ trafiği

CHP, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu ile ilgili kararının gerekçesini açıklamasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret etti.

Meclis’te ‘Enis Berberoğlu’ trafiği

Şentop, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’dan oluşan CHP heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Şentop’un kendilerine “AYM kararlarını bütün kurumlar uygulamak zorundadır, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de tahmin ediyorum ki bu doğrultuda bir karar alacağı düşüncesi içerisindeyim. Bu karar açıklandıktan sonra biz bu kararı TBMM’deki Karma Komisyona göndereceğiz. Ve böylece görevimizi yerine getirmiş olacağız. Fiilen de Enis Berberoğlu milletvekilliği görevine başlamış olacak” mesajını verdiğini aktardı.

Özkoç, sürecin nasıl işleyeceğini TBMM Başkanı’nın nasıl ifade ettiğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: “Meclis Başkanı bunu bir fezleke olarak görüyor. Milletvekilleriyle ilgili gelen fezlekeler Karma Komisyona gidiyor ama AYM’nin aldığı karar doğrultusunda milletvekilliğini kazanmış oluyor, Berberoğlu’nun o yüzden milletvekilliği devam edecek.” Özkoç, “TBMM Başkanı, AYM yazısı için ‘siyasi bildiri’ dedi, ne diyorsunuz?” sorusuna karşılık da, “Bunu Meclis Başkanı’nın kesinlikle söylememesi gerekir. AYM, bizim de yüzümüze kendisinin bizzat ifade ettiği gibi kanun gereği kendi görevini yerine getiriyor. Bizim Meclis Başkanı’ndan duyduğumuz budur. Meclis Başkanı’nın görevi milletvekilinin hakkını, hukukunu korumaktır” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Erkek de “TBMM Başkanlığı’na, HSK’ya seslenmek istiyorum. Siz de üzerinize düşen görevleri yerine getirin. İstanbul Milletvekili Berberoğlu parlamentoda, Meclis’te olmalı, görevini yapmalı” dedi.

Fotoğraf: Mustafa İstemi

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