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25.11.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Meclis’te korona telaşı

TBMM Genel Kurulu’nda HDP’li Erdal Aydemir’in Kovid-19 testinin pozitif çıkması telaşa neden oldu. Genel Kurul salonu boşaltılarak dezenfekte edildi.

Meclis’te korona telaşı
ÖNDER YILMAZ Ankara

Genel Kurul çalışmaları sırasında oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan, “Bir hassasiyet var, onu belirtmek istiyorum. Salonun da çok süratli bir şekilde dezenfekte edilmesi lazım. Buraya gelip giden bir arkadaşımızın testi pozitif, bu nedenle Genel Kurul’a ara vereceğim” duyurusu yaptı. Adan’ın bu sözleri üzerine milletvekillerinin telaşlandığı ve hızla Genel Kurul salonunu terkettiği gözlendi. Salonun boşaltılmasının ardından özel kıyafetli görevliler dezenfekte çalışması yaptı. Testi pozitif çıkan milletvekilinin HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir olduğu öğrenildi. Aydemir’in Genel Kurul’dayken telefonuna gelen mesajla Kovid-19 sonucunun pozitif olduğunu öğrenmesi üzerine salondan ayrıldığı ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın TBMM Başkanlık divanını uyardığı öğrenildi.

 

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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