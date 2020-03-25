Meclis’te sıkı korona tedbirleri

Bu kapsamda TBMM’nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Meclis’e giriş yapanların termal kamerayla taranmasına başlandı. Polis ekipleri, ziyaretçilerin vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis’e girişlerine izin veriyor. Meclis’te ayrıca risk ve tehdidin en aza indirilmesi amacıyla, personelin kullandığı tabldot lokantaları kapatıldı. Personel için katlarda kumanya dağıtımı sistemine geçildi. Milletvekillerinin yemek yediği “üyeler lokantası” ise yemek çıkarmaya devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu normal mesaisini sürdürmeye devam ederken, vekillere yönelik koruma önlemleri de sıkılaştırıldı. Heyet görüşmeleri ve komisyon toplantılarında “aralıklı oturma” düzenine geçilirken, kulislerin girişleri başta olmak üzere pek çok yere sensörlü dezenfektan aparatları ile ayaklı portatif dezenfektanlar yerleştirildi. Meclis’te bir süre önce başlatılan ve haftanın 3 günü sürdürülen ‘nöbetçi bakan’ uygulamasına ara verildi.