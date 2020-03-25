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25.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Meclis’te sıkı korona tedbirleri

TBMM’de de virüse karşı tedbirler, Sağlık Bakanlığı’yla koordineli olarak hayata geçiriliyor.

Meclis’te sıkı korona tedbirleri

Bu kapsamda TBMM’nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Meclis’e giriş yapanların termal kamerayla taranmasına başlandı. Polis ekipleri, ziyaretçilerin vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis’e girişlerine izin veriyor. Meclis’te ayrıca risk ve tehdidin en aza indirilmesi amacıyla, personelin kullandığı tabldot lokantaları kapatıldı. Personel için katlarda kumanya dağıtımı sistemine geçildi. Milletvekillerinin yemek yediği “üyeler lokantası” ise yemek çıkarmaya devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu normal mesaisini sürdürmeye devam ederken, vekillere yönelik koruma önlemleri de sıkılaştırıldı. Heyet görüşmeleri ve komisyon toplantılarında “aralıklı oturma” düzenine geçilirken, kulislerin girişleri başta olmak üzere pek çok yere sensörlü dezenfektan aparatları ile ayaklı portatif dezenfektanlar yerleştirildi. Meclis’te bir süre önce başlatılan ve haftanın 3 günü sürdürülen ‘nöbetçi bakan’ uygulamasına ara verildi.

Kapalı olan kafeteryaya giden kişiler uyardı, bıçaklandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi, kendilerine uyarıda bulunan iş yeri çalışanını darbetti ve bıçakla yaraladı.
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