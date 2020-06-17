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17.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Meclis’te toplam 10 pozitif vaka’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber’de koronavirüsle mücadele kapsamında TBMM’de alınan tedbirleri anlattı.

‘Meclis’te toplam 10 pozitif vaka’

“Bugüne kadar da bizi üzecek derecede bir vakaya rastlanmadı” diyen Şentop, toplam 10 pozitif vaka çıktığını, 9’unun Meclis personeli olduğunu ve 7’sinin iyileştiğini, 1 kişinin de külliye içerisinde faaliyet gösteren bir medya organının kameramanı olduğunu ve onun da tedavisinin sürdüğünü aktardı. Şentop, “Bunlarla temas halinde bulunan, bu ihtimal dahilinde olan bütün personele bir haftaya yaklaşan sürede iki günde bir testler yapıyoruz. En son bugün (dün) sabah itibarıyla 420 kişiye test yapıldı, hepsi negatif çıktı” dedi. Şentop, Meclis kürsüsünün yerinin değişip değişmeyeceği konusunda “Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldığı için kürsünün yeri en fazla sayıda milletvekiline sahip partinin, AK Parti sıralarına yakın duruyor. Mümkün olduğu kadar ortaya doğru yaklaştırarak bütün sıralara eşit mesafede olmasını sağlayacak bir düşüncemiz var” dedi. 

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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