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10.06.2020 - 07:00 | | Önder Yılmaz

Meclis’te ‘yavaşlatma’ kavgası

CHP, Enis Berberoğlu ile iki HDP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki olarak Sayıştay oylamasında “yavaşlatma” eylemi yaptı.

Meclis’te ‘yavaşlatma’ kavgası
Önder Yılmaz

CHP’li vekiller oy kabinlerinde dakikalarca süren telefon görüşmeleri yapınca normalde 45 dakika süren oylama, 3,5 saatte tamamlanabildi. Genel Kurul’da CHP, yavaşlatma eylemini Bekçiler Kanun Teklifi’nde de devam ettirmek istedi.

CHP’nin verdiği önergelere komisyonun “katılıyoruz” tavrı nedeniylei çtüzük gereği konuşma yapılamadı .İki madde CHP’nin önergeleri reddedilerek kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki göstererek komisyon sıralarına yürümek isterken MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül sert tepki gösterdi. CHP ile MHP’liler arasında karşılıklı atışmalar olurken MHP’li Olcay Kılavuz ile CHP’li Özel arasında arbede yaşandı.Genel Kurul bir anda karışırken, yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Görüşmelere ara verildi ancak kavga Başkanlık Divanı’nın arkasındaki dinlenme bölümünde devam etti. Bir milletvekilinin yaralandığı öğrenildi.

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