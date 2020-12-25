‘Medeniyetimize sahip çıkıyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu sonrası açılış törenlerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

TUNCELİ’YE 38 MİLYONLUK MÜZE: Tunceli’de, şehrin Cumhuriyet tarihindeki ilk müzesini, eski askeri kışla binasında kurduk. Konser ve tiyatro etkinliklerine uygun avlusuyla bu binada, Tunceli’nin zengin tarihini yansıtan eserler sergilenecektir. Yaklaşık 38 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen müze projemizin Tunceli’mize hayırlı olmasını diliyorum.

TÜRK-İSLAM MÜZESİ: Bursa’da ilk Osmanlı medreselerinden Yeşil Medrese veya Sultaniye Medresesi olarak bilinen binayı Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak hizmete açıyoruz. 600 yıllık bir geçmişi olan bu binadaki müzemizde, Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait pek çok çini, seramik, ahşap, oyma ve kakma eser, tombak gibi metal eserler, sikkeler, giysiler yer alıyor. Restorasyonu üç yıl süren bu müzenin maliyeti 7 milyon 600 bin lirayı buldu.

AKŞEHİR’E TAŞ MÜZE: Konya’nın Akşehir ilçesine de önemli bir müze kazandırıyoruz. Akşehir Taş Eserler Müzesi, Selçuklu döneminden kalma 770 yıllık geçmişe sahip medrese, türbe, imaret, çeşmeden oluşan bir dönem, darüşifa olarak da muazzam bir tarih hazinesidir. Bu müzeyi Akşehir’imize kazandırmak için 5 milyon liranın üzerinde kaynak kullandık.

FAŞİST TASALLUT: Türkiye bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle, bağını koparmak için özel çaba sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kalmıştır. Ecdadın bin bir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli şekilde tahrip edilmiştir. Bu zihniyetin yol açtığı yıkım, sadece ecdadın kemiklerini sızlatmakla kalmamış, nesiller arasında kopukluğa da yol açmıştır. Tarihini bilmeyen, kültürüne yabancı, değerlerine bigane nesiller yetiştirme çabaları yüzünden ülkemiz, milletimizi huzura ve zenginliğe ulaştıracak altın kıymetinde yıllarını ve imkânlarını heba etmiştir.

ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİM: Bunun için biz bir yandan yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle, ülkemizi kalkındırırken, diğer yandan medeniyetimize sahip çıktık. Geçmişin eksiklerini telafi etmenin ötesinde, maziden atiye kurduğumuz köprü ile milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için, gece gündüz çalıştık, mücadele ettik. Hep hayıflandığım bir hususu burada tekrar etmek istiyorum. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içerisindeyim. Bunda kendi ihmalimiz yanında, dünyadaki büyük iletişim devriminin yol açtığı zorlukların da etkili olduğunu elbette biliyorum. Buna rağmen, daha fazla gayret göstermeli ve yürütülen çalışmaları daha sıkı takip etmeliydik.

MEYDAN VERMEYECEĞİZ: İnşallah önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında, ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla, hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır. Gençlerimize 2053 vizyonunu, 2071 vizyonunu işaret etmemizin sebebi, işte budur. Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden, coğrafi varlıklarına kadar, tüm unsurlarıyla, medeniyetimize sahip çıkacağız. Önümüzdeki dönem bizden sonraki nesillere bırakacağımız, en iftihar verici eserimiz bu olacaktır.



‘Dayanışma iklimine vesile olsun’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Noel Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, Hristiyan inancına mensup tüm vatandaşları tebrik etti. Yaşadıkları toprakların bin yıllardır barış, huzur ve emin insanların yurdu olduğunu, din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetilmeden saygı ve sevginin esas alındığı kadim bir medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Bu eşsiz kadim medeniyetin mensupları olarak bizler, bölgemizdeki farklı kültürleri eşsiz bir zenginlik, medeniyet mozaiğimizin nadide parçaları olarak telakki ediyoruz. Tarih boyunca kurduğumuz devletlerde nasıl bir ve beraber yaşayıp topraklarımızı kalkındırdıysak, bugün ve gelecekte de farklılıklarımızı zenginlik görüp karşılıklı saygıyla geleceğimizi daha müreffeh olacak şekilde inşa etmeye azmedeceğiz. Hristiyanlığın farklı mezhep, gelenek ve kiliselerine bağlı Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, Türkiye’deki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum.”