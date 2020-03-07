‘Mehmetçik için fevkalade olumlu’

Çeviköz, anlaşma metninde, “Suriye Arap Cumhuriyeti” adının geçiyor olmasının, Suriye’nin egemenliğine, birlik ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerin, Rusya ve Türkiye tarafından iki garantör ülke olarak tekrarlanmasının önemli olduğunu kaydetti. Bunun sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Çeviköz, Rusya’nın bir bakıma “Suriye ile Türkiye arasında arabuluculuk yaptığını” savundu. Protokolün önemli unsurlarından birinin, “terörist olarak tanımlanan tüm grupların ortadan kaldırılması yönündeki kararlılığın ifade edilmesi” olduğunu vurgulayan Çeviköz, “Bundan sonra Türkiye’den, ‘terör unsurlarının bölgeden temizlenmesi’ yükümlülüğünü, bu defa daha sadakatle yerine getirmesi beklenir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yaptığı yazılı açıklamada, “Ateşkesi öncelikle ‘Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir’ tarihsel sözüyle değerlendirmek lazım. Bir kez daha gördük ki savaş rüzgarlarıyla bir yere varılamaz” ifadelerini kullandı.