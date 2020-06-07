Mehmetçik’e Akdeniz için anlamlı arma

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne askeri eğitim ve danışmanlık faaliyeti sağlayan TSK, Libya’daki dengeleri değiştirdi. UMH, son 3 ayda yaptığı başarılı operasyonlarla, Trablus batısını Halife Hafter güçlerinden temizledi ve Trablus’un güneyinde ilerlemeye devam ediyor.



Kararlılık mesajı



Tüm bu operasyonlar sürerken TSK, 17 Nisan tarihinde Akdeniz’de hava ve deniz unsurlarıyla gerçekleştirdiği tatbikat ile Libya için “kararlılık” mesajı vermişti. Libya açıklarında yapılan bu tatbikata, 11 adet F-16, 3 adet KC-135R tanker uçak, 1 adet E-7T havadan erken uyarı ve kontrol uçağı ve 1 adet C-130 nakliye uçağının yanı sıra, savaş gemileri katılmıştı. Tatbikatta F-16 uçakları tanker uçaktan yapılan ikmaller ile 7 saat 35 dakika havada kalmış, “TSK’nın, Kıbrıs’tan Libya’ya kadar istenilen noktaya ulaşabileceği, hiçbir üs ve ülke olmadan Libya’daki Hafter’e hava harekâtı yapabileceği” yorumları yapılmıştı.



‘Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’



Akdeniz’de gözdağı veren bu tatbikata katılan TSK birlikleri için özel bir peç hazırlandı. Tasarımcı Ömer Erkmen’in hazırladığı armada, Mustafa Kemal Atatürk’ün Trablusgarp cephesinde sakallı halde çekilen fotoğrafı resmedildi. Armada, Atatürk’ün “Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!” sözü yer aldı. Tatbikata katılan uçaklar, Türk bayrağı ve Akdeniz haritası da fonda yer aldı.



‘100 yıllık ileri görüş yeteneği’



Armanın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Erkmen, şu ifadeleri kullandı:



“Geçtiğimiz nisan ayında MSB yaptığı açıklamada, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına ait savaş gemileri ve uçakların Akdeniz’de, Libya’nın batısında ortak tatbikat icra ettiğini duyurdu. Katılımcı filolar, yapılan peçte ‘Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!’ sözünün yazmasını istediler. Bu peç için bu söz ancak bu kadar anlamlı olabilirdi. Atamızın 1922’de Büyük Zafer’den sonra verdiği bu emir, neredeyse 100 yıl öncesinden bugünleri görebilen ileri görüş yeteneğinin inanılmaz tezahürüdür.”



TSK’ya 300’den fazla arma tasarlayan Erkmen, son olarak S-400 Filo Komutanlığı, MİLGEM’in son gemisi Kınalıada, Suriye’deki Barış Pınarı, Barış Kalkanı Harekâtları ve Libya’da danışmanlık hizmeti veren birlikler için özel peçler tasarlamıştı.