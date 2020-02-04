‘Mehmetçik’e her türlü desteği verin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriye’deki gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmede “Mutlaka yeni bir süreç başlamalı” dediği öğrenildi.

CHP MYK, dün, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra, kurultay sürecine yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Suriye’nin İdlib kentindeki gelişmeler konusunda MYK’yı bilgilendirdi. Bunun üzerine değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun, “Allah hepimize yardımcı olsun. Durum çok riskli. En çok Mehmetçik’in yardımcısı olsun. Ateşin ortasında onlar kalıyor” dediği öğrenildi. İktidarın Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu’nun, “İktidar, Soçi ve Astana toplantılarında, ‘İdlib’deki M4 ve M5 karayolunu Suriye hükümetine bırakacağız’ dedi. Biz de ‘böyle bir şey varsa, gözetleme kulelerimizi karayollarının üzerine alın’ dedik. Ama dinlemediler. Şimdi karayolunun her ikisi de adamların kontrolünde ve şehitlerimiz var. Bizi dinleselerdi bu noktaya asla gelmezdik” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

‘Yeni süreç başlamalı’

CHP’nin her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Mehmetçik ile ilgili gelecek her talebi olumlu karşılayın, destek verin. Belediyelerden destek istenebilir, Meclis’te de destek istenebilir. Mehmetçik’in burnunun kanamaması, ayağına taş değmemesi için ne gerekiyorsa yapın” talimatını verdiği bildirildi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Astana süreci diye bir şey kalmadı. Rusya, Astana ve Soçi’ye sadık değil” şeklindeki açıklamaları da tartışıldı. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda “Erdoğan, ‘Astana ve Soçi süreçleri bitti’ diyor. Şimdi ne olacak o zaman? Bizim askerimiz orada. Mutlaka yeni bir süreç başlamalı. Yeni bir anlaşma yapılmalı” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, Başkentgaz’ın Kızılay’a yaptığı bağışla ilgili tartışmalara ilişkin ise, “Böyle bir şey kabul edilemez. Halkın değerleri ile oynanmasına izin vermemek lazım. Kızılay halkın bir değeridir” ifadelerini kullandığı kaydedildi.