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01.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Meis’i silahlandırma korsanlık örneğidir’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın Meis Adası’nı silahlandırma girişimini  “yeni bir korsanlık örneği” olarak niteledi.

‘Meis’i silahlandırma korsanlık örneğidir’

 

Çelik, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Yunanistan’ın Meis Adası’nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan’dır. Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır. Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir.”

Türkiye genelinde FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı.
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