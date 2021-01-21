‘Mektup yazılmaz randevu alınır’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiğini, yeni bir siyaset anlayışla hareket ettiklerini belirtti.



Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu, “Saldırıyı yapanların faillerin bulunması adalete teslim edilmesi, Sayın Savcı’nın bu konuda soruşturma yapması güzel bir şey ama savcının tehdit edilmesi, ülkede geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok önemli. Bu konuda Sayın Erdoğan’ın, kamuoyunun önüne çıkıp açıklıkla yapılan saldırıyı kınaması ve faillerin yargılanmasını istemesi gerekiyor” dedi. Olayı soruşturan savcının tehdit edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akıl alacak şey değil. Tehdit edenler belli, odak noktaları belli, bunun üzerine de kararlılıkla gitmek lazım. Türkiye yalnız ve sahipsiz bir ülke değildir. Kişinin siyasi görüşünü beğenirsiniz veya beğenmezsiniz ama onun görüşünü açıklıkla ifade etmesine ortam sağlamak zorundasınız. Dolayısıyla Erdoğan’ın da Sayın Bahçeli’nin de kamuoyunun önüne çıkıp, ‘Biz yapılan olaylardan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz, Türkiye bunları kabul etmez, şiddete karşıyız, şiddete başvuranlar ve şiddeti özendirenler yakalanmalı ve yargılanmalı’ diye açıklama yapmalılar.”



Mektup tartışması



Bir gazetecinin “CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’un imzasıyla yayınlanan bir mektup var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar, genel başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilere benzemez. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevuyu ister, gelir, otururuz konuşuruz. Varsa bir sorunları dinleriz. Sorun varsa çözeriz. Yoksa ‘Ben mektup yazdım.’, bunları kabul etmeyiz ve doğru değil” ifadesini kullandı.



‘İsteyen kurar’



Kılıçdaroğlu, “Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise “Hayırlı olsun diyeceğiz, arkadaşlar ne diyeceğiz. Parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar” karşılığını verdi.



‘Aşıyla ilgili takvim yok’



Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin aşı gündemi var. 3 milyon doz aşı geldi, gerisiyle ilgili nasıl bir süreç işleyecek? Bununla ilgili sizinle bir şey paylaşıldı mı?” sorusu üzerine, şunları kaydetti: “Aşıyla ilgili benimle paylaşılan tek konu var; bana aşının yapılmasıyla ilgili. Ben de önceliğin sağlık çalışanlarında olduğunu, ‘Sağlık çalışanları aşı olduktan sonra sırası gelince ben de aşımı oluruz’ diye bir açıklama yaptım Sayın Sağlık Bakanı’na. 3 milyon doz aşı geldi, 83 milyonuz. 1.5 milyon kişiye yapılacak. 2. etap da aynı kişilere bir daha aşı yapılacak. Aşıyla ilgili toplumun önüne bir takvim konulmuş değil. Güçlü miktarda yani 20 milyon, 10 milyon, 30 milyon gibi bir aşının gelmesi lazım Türkiye’nin rahatlaması için.”