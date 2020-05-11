‘Memleket masası etrafında toplanalım’

Akşener, evinden görüntülü bağlandığı FOX TV’deki programda bütün kadınların Anneler Günü’nü kutladı. Program sırasında, torununun Anneler Günü mesajı izlettirilen Akşener’e, partililer adına basın danışmanı tarafından çiçek takdim edildi. Salgın sonrası herkesin ve özellikle de siyaset kurumunun önlem alması gereken bir döneme girileceğini ifade eden Akşener, şöyle konuştu: “Uzun zamandır Sayın Erdoğan’a hep çağrıda bulundum. Suriye meselesinde ve bu pandemi döneminde de çağrıda bulundum. Bu hepimizin derdi. ‘Önerilerimizi, fikirlerimizi bir araya getirelim ve ortak aklı işletelim’ dedim. Bu çağrım Sayın Erdoğan’a, Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Bahçeli’ye, Sayın Gültekin Uysal’a, Sayın Karamollaoğlu’nadır. Ortak aklı işletmemiz lazım.”

“Konuşmamız lazım”

Böyle bir ortamda uluslararası sisteme karşı da memleket masasındaki fotoğrafın çok önemli olacağını düşündüğünü kaydeden Akşener “Umarım bu çağrıma bir geri dönüş olabilir. Bu ülkenin vatandaşları olarak, bu ülkede uzun yıllar hizmet etmiş insanlar olarak ortak aklı işletmemiz lazım. Bu masanın adını da ‘memleket masası’ diyorum ben. Memleket masasının etrafında toplanmamız lazım. Bu sıkıntılı ekonomiden daha sonraki fasılda nasıl çıkacağımızı konuşmamız lazım.”

Akşener, “Ülke giderek fakirleşiyor. Özellikle iktidar kanadının aklını başına alması lazım. Pandemi konuşmasının yarısını ana muhalefet partisi başkanına ayırırsanız olmaz” dedi.