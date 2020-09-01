Memlekette rafting keyfi

Bir süredir Erzincan’da bulunan Yıldırım, hafta sonunda Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve bazı kurum müdürleriyle Fırat’ın kolu Karasu Nehri’ndeki rafting organizasyonuna katıldı. Yaklaşık 6 kilometrelik parkurda rafting yapan Yıldırım, nehrin akıntısında heyecanlı anlar yaşarken, durgun sularının olduğu bölgede ise yüzdü. İki saat süren raftingin ardından konuşan Yıldırım, Kemah bölgesinde hiç denememiş kişilerin bile rahatlıkla rafting yapabileceğini ifade etti.