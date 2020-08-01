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01.08.2020 - 16:13 | | DHA

Meral Akşener Ayasofya Camii'ni ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya Camii'ne ziyaret etti.

Meral Akşener Ayasofya Camii'ni ziyaret etti

Meral Akşener, saat 15.00 sıralarında camiye geldi. Akşener makam aracından indiği sırada kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere el salladı. Akşener'in cami bahçesine girer girmez başına beyaz şal örttüğü görüldü. Meral Akşener'e ziyareti sırasında eşi, oğlu ve yeğeni eşlik etti. Meral Akşener'in ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü.

Akşener cami çıkışında kısa bir açıklama yaparak, "Mescit namazı kıldık, Allah kabul etsin inşallah. Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan Han'a, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a, İstanbul'u Ayasofya'yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik. Allah'ım kabul eder inşallah. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah seneye de eriştirsin, sağlıkla, sıhhatle, birlikte, beraber…" dedi.

Meral Akşener Ayasofya Camiini ziyaret etti

Akşener, açılışa katılamaması sorulması üzerine, koronavirüs karantinasında olduğunu belirterek, "15 Temmuz programına katılacaktım, hepimizden test istendi. O arada bir arkadaşımızda çıktı, 15 gün ben Ankara'da evden ayrılamadım. Bugüne nasipmiş, biz sadece ailecek geldik, yeğenim, oğlum, eşim burada. Kıldık namazlarımızı Allah kabul etsin" yanıtını verdi.

Akşener açıklamasının ardından camiden ayrıldı.

Meral Akşener Ayasofya Camiini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti teşkilatıyla bayramlaştıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramlaşma programı kapsamında 81 il teşkilatı temsilcilerine seslendi. Halkın bayramını kutlayan ve Ayasofya'nın açılışına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması, bayram sevincimizi daha da arttırmıştır. Bu vesileyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan tartışmaları art niyetli bulduğumu belirtmek istiyorum" dedi.
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